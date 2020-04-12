我大撒罩外交碰壁？ 星國總理夫人為何「Errrr…」

我政府日前宣布將捐贈上百萬片口罩給新南向國家，結果卻換來新加坡總理夫人何晶昨天在個人臉書以「Errrr…（呃...）」回應，這個被認為不友善的舉動也在台星二地間炸鍋，在網路引發論戰，更牽扯出新加坡口罩商因在台生產口罩被管制出口，被迫遷廠回星國的「宿怨」，以及政府近日推動一連串「口罩外交」是否幫到真正需要幫助國家的議論。

新加坡在台口罩產線 成摩擦關鍵

針對何晶對我國捐贈口罩的負面回應，據了解，和政府在1月底宣布的口罩徵用規定有關。由於台灣的口罩有九成是從中國大陸進口，新冠肺炎疫情在大陸擴散後，政府必須想辦法滿足國內口罩需求，經濟部因此宣布全面徵用醫療用口罩，同時禁止出口，除非能提出正當理由，並獲中央流行疫情指揮中心同意，國貿局得專案核准。