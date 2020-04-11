綠官員也「逆時中」 轟中央防疫台北看天下

中國大陸新冠肺炎爆發以來，前期除民間的「吹哨人」，理論界很少說話，接著是財經界熱鬧起來，先是熱炒「新基建（以5G、人工智慧、工業網際網路、物聯網為代表的新型基礎設施）」，接著持續熱吵「大蕭條」，可以稱得上理論界出聲的，是在近日，且一出聲就是一個敏感話題，叫做「新去中國化」之憂。

2020-04-11 14:06