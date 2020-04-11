綠官員也「逆時中」 轟中央防疫台北看天下

聯合報 / 記者周佑政
清明連假期間，屏東墾丁等觀光勝地湧入大批人潮，中央疫情指揮中心4月4日接連發布兩則警示訊息，羅列的11處景點遊客迅速散去，也讓地方首長跳腳。圖／聯合報系資料照片
清明連假期間，屏東墾丁等觀光勝地湧入大批人潮，中央疫情指揮中心4月4日接連發布兩則警示訊息，羅列的11處景點遊客迅速散去，也讓地方首長跳腳。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情讓觀光產業大受衝擊，中央政府祭出紓困等補救措施，與此同時，憂心大量觀光人潮成為防疫破口，疫情中心訂定觀光景點、旅宿人流上限規定。在防疫與救觀光之間，身處第一線的地方政府與民代承受極大壓力，砲轟中央缺乏全盤規畫、思維矛盾，且「用台北觀點看天下」。

連假不能出國、搭飛機來屏東，好山好水盡收眼底！」清明連假前一天，屏東縣長潘孟安在臉書貼出一段影音圖文，邀請民眾赴屏東旅遊。花蓮縣長徐榛蔚清明連假前夕也在臉書表示「連假來花蓮、旅遊好去處」。台東縣長饒慶鈴則分享一系列的「台東就醬玩」宣傳影片。

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疫情 連假 夜市 新冠肺炎

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