【高教困境1】管中閔嘆博班惡性循環：應整併合辦

聯合報 / 記者馮靖惠
台大校長管中閔表示，台灣博士班應該整併，把有限資源用在真正適合研究的人身上。圖／聯合報系資料照片
台大校長管中閔表示，台灣博士班應該整併，把有限資源用在真正適合研究的人身上。圖／聯合報系資料照片

近年不少國內大學博士班招生困難，連台政成清交等頂大都出現博班招生掛零窘境。台灣大學校長管中閔接受本報訪問表示，台灣的博士班「走進了惡性循環」，應該整併，把有限資源用在真正適合研究的人身上；教育部前部長吳思華也說，國內博士培育應「量少質精」，把學術型、產學型博士生分流培育。

招生困難 管籲資源用在對的人上

管中閔接受本報專訪表示，國內許多博士班一或兩年只收到一、二名學生，「在教學上是很大浪費」，應重新調整博士班規畫，可以二至三所學校合辦博士班，讓有限資源用在真正適合讀博士班、適合走研究路線的人身上，才可能增加學校及博士生競爭力。

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管中閔 教育部 吳思華 博士生 高教

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