【疫區日記】瘟疫另類挑戰 做一道英國暗黑魚頭派

春意襲人，萬物開始展露生機。陽台窗外的柳樹綻放新芽，灌木叢裡頭一窩窩新生的小野兔。陽光照耀著欣欣向榮的大自然，彷彿只有居家避疫的人類，被宇宙運轉的步伐給遺忘。

瘟疫人類浩劫 卻是大自然喘息時機

歐洲國家緯度高，進來明顯可以感受到日照時間越來越長，每天到了晚上8時，太陽才緩緩落下。每年此時復活節前後，也是動物們開始繁衍的季節。隨著宿舍裡頭的學生們陸續搬離，校園常駐人口下降，取得代之的，是雁鴨、天鵝、野兔等動物。這場瘟疫對人類社會而言是場浩劫，但對大自然來說，或許是得來不易、地球可以喘息的好時機。