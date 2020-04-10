【疫區日記】瘟疫另類挑戰 做一道英國暗黑魚頭派

聯合報 / 特約記者游婉琪
和友人在群組裡頭分享彼此的晚餐照，有如居家避疫期間的儀式般。圖為被譽為英國暗黑料理之一的「仰望星空派」（Stargazy Pie）。特約記者游婉琪／攝影
和友人在群組裡頭分享彼此的晚餐照，有如居家避疫期間的儀式般。圖為被譽為英國暗黑料理之一的「仰望星空派」（Stargazy Pie）。特約記者游婉琪／攝影

春意襲人，萬物開始展露生機。陽台窗外的柳樹綻放新芽，灌木叢裡頭一窩窩新生的小野兔。陽光照耀著欣欣向榮的大自然，彷彿只有居家避疫的人類，被宇宙運轉的步伐給遺忘。

瘟疫人類浩劫 卻是大自然喘息時機

歐洲國家緯度高，進來明顯可以感受到日照時間越來越長，每天到了晚上8時，太陽才緩緩落下。每年此時復活節前後，也是動物們開始繁衍的季節。隨著宿舍裡頭的學生們陸續搬離，校園常駐人口下降，取得代之的，是雁鴨、天鵝、野兔等動物。這場瘟疫對人類社會而言是場浩劫，但對大自然來說，或許是得來不易、地球可以喘息的好時機。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

英國 社交距離 菜色

相關新聞

【疫區日記】瘟疫另類挑戰 做一道英國暗黑魚頭派

春意襲人，萬物開始展露生機。陽台窗外的柳樹綻放新芽，灌木叢裡頭一窩窩新生的小野兔。陽光照耀著欣欣向榮的大自然，彷彿只有居家避疫的人類，被宇宙運轉的步伐給遺忘。

【台師大染疫2】吹哨被霸凌：保護教授同學更重要

中央流行疫情指揮中心規定，新冠肺炎確診者不公布足跡。台師大一名學生3月底確診為感染源不明的本土案例，讓同校師生更加緊張，...

終局之戰有憾 桑德斯 留給美國年輕人一個夢

美國「進步派」參議員桑德斯（Bernie Sanders）8日宣布退出民主黨總統提名競選，走溫和路線的前副總統拜登（Joe Biden）可望成為民主黨總統提名人，對決現任總統川普。原本誓言奮戰到底的桑德斯，在疫情、選情夾殺下決定退選，讓民主黨不致重演2016年分裂危機，但他掀起的「伯尼熱」不減，他追求正義的熱情不滅。

【台師大染疫1】堅持等中央才公布確診 防疫驚見空窗期

中央流行疫情指揮中心公布確認個案時間，比實際確診晚將近1天。台師大3月底出現一名查不出感染源的新冠肺炎本土個案，因確診到中央公布相隔十多個小時，造成和確診學生有接觸的師生，在記者會宣布前照樣到校上課；加上目前不公布確診者校園足跡，讓防疫出現空窗期，徒增感染風險。

新冠疫情 你今天必讀的10件事

北市酒店業昨有首件女公關確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布，為維護民眾健康，全台酒店、舞廳即日起全面停止營業。指揮官陳時中表示，不排除公布足跡。

大陸沒糧食危機 但有與糧食有關的危機

中國大陸面臨的，是一個接一個的壞消息。人們最憂心的一個壞消息，是會不會出現糧荒，也就是糧食夠不夠吃。這是因為一個又一個國家宣布「鎖國」，影響到中國的糧食進口，聯會國糧農組織又公開宣稱，4、5月間糧食市場就會出現問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。