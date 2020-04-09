【台師大染疫2】吹哨被霸凌：保護教授同學更重要
中央流行疫情指揮中心規定，新冠肺炎確診者不公布足跡。台師大一名學生3月底確診為感染源不明的本土案例，讓同校師生更加緊張，今天更傳出該案室友也確診。記者獨家訪問曾和這名確診學生近距離接觸的同校學弟Andy（化名），他得知學長確診，連夜發信通知授課老師，並在學長許可下在網路公布修課地點等，卻引來可能違法質疑及要求刪文，但他說「保護教授跟同學更重要」。
徵得當事人同意才發文 公布資訊不含個資
在台師大之前，台灣大學也因中研院爆發群聚感染，擔心台大和中研院往來密切，不提供確診者詳細足跡，可能出現防疫缺口，罕見發表公開聲明槓上中研院。
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