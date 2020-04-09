堅持等中央才公布確診 台師大防疫驚見空窗期

中央流行疫情指揮中心公布確認個案時間，比實際確診晚將近1天。台師大3月底出現一名查不出感染源的新冠肺炎本土個案，因確診到中央公布相隔十多個小時，造成和確診學生有接觸的師生，在記者會宣布前照樣到校上課；加上目前不公布確診者校園足跡，讓防疫出現空窗期，徒增感染風險。

台師大今天又有第二例學生確診，是該校首例確診學生的室友，中央疫情指揮中心下午2時公布，台師大下午3時開記者會說明。為何不提早在第一時間因應、說明，台師大指出，依照指揮中心規定，必須要等中央公布確診後，學校才能說明。該校目前已全面改為線上教學，師生都已經沒有到校。