【防疫孤獨學3】跟太空人學隔離獨處：情緒低落很正常
突然間，全球有十數億人因為要保持「社交距離」開始在家工作，台灣除在家上班，另有許多人要「居家檢疫」、「居家隔離」。關於離開人群，甚至是獨自一人在有限空間內和自己或少數人一起相處，太空人經驗最豐富，他們有些實用技巧不錯用。
絕對不加班 時間到就停止
美國退休太空人史考特．凱利保曾在太空連續340天，雖比世界紀錄保持人、俄羅斯太空人瓦列里．波利亞科夫（Valeri Polyakov）的437天短，但已是美國太空人的最長紀錄。史考特在離地球400公里的外太空工作時，非必要絕不加班，他為自己設定了「停止工作的時間點」，時間到，就放下工作。
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