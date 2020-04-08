後封城時代 武漢台商：當地人心已受傷，沒多少喜悅
湖北武漢在今天凌晨零時解封。但武漢台商協會副會長翁茂偉接受記者訪問時表示，雖然解封，武漢仍然戒慎恐懼，小區出入還要是管控，以免累積的抗疫成果毀於一旦，武漢的台商泰半都已復工，只是員工到位有限，今天解封後，大約30%的員工缺口可望大致彌補。
解封後 許多社會問題恐爆發
翁茂偉說，武漢的人氣可望逐漸恢復，至於整體情況如何，還是要到解封過後一些時日才會慢慢明朗。然而他說，武漢人經過了七、八十天封城，對解封其實並沒有多少喜悅，因為武漢人的心靈都受傷了，許多人失去了親人，精神上有不少創傷，解封之後恐怕還會有許多社會問題逐漸爆發。
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