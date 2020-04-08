【疫區日記】連緊急宣言都很曖昧 熟悉的日本最對味
2020年4月7日晚間7時許，打開電視就看見日本首相安倍晉三，他收起那份一直被網友質疑SIZE過小的口罩，正色公布號稱歷史性的「緊急事態宣言」，適用地區包括東京、大阪、福岡等七都府縣，預計實施一個月，以避免疫情再擴大。
東京電視台也直播 疫情真的很大條
眾家電視台皆轉播了這場記者會，亦包含「東京電視台」。有在觀察、喜愛日本影視文化的人會知道，東京電視台的「心臟」特別大顆，每當重大事件發生，其他台總會緊急插播新聞，只有它慢條斯理走自己的路，照常播出動畫或綜藝。其實原因是該電視台資源不比其他媒體，不一定能發揮機動性對應突發狀況，乾脆依計畫辦事。因此大家理出一項判斷標準，當東京電視台一同跟進時，就代表事情真的很大條。
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