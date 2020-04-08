被遺忘的消防員 急需大量防疫裝備

聯合報 / 記者黃國樑
消防員工作權益促進會秘書長朱智宇擔憂，如果新冠肺炎爆發大流行，第一線消防人員防護裝備根本不夠用。圖／聯合報系資料照片
消防員工作權益促進會秘書長朱智宇擔憂，如果新冠肺炎爆發大流行，第一線消防人員防護裝備根本不夠用。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情止不住，站在防疫第一線的除了醫護人員，還有一類人卻被遺忘，他們就是消防員。消防員工作權益促進會秘書長朱智宇擔憂，現在一輛救護車上一天只有9套防護裝備，包括口罩、防護衣或隔離衣以及護目鏡及面罩等，但一趟出勤就要3個人，包括1名駕駛與2名消防員，一次就用掉3套，等於一輛車只能出勤3趟，如果爆發大流行，根本不夠用。

站第一線接觸患者 高風險族群

朱智宇說，第一個接觸所謂確診病患的密集接觸者、疑似感染者，或有疫病國家旅遊史的個案的，不是別人，就是消防員，像是武漢包機、鑽石公主號旅客返台護送，或是疫情指揮中心劃定的許多密集接觸者或是任何的疑似感染者，首先去接或找到他們的就是消防員。

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消防員 疫情 口罩 新冠肺炎

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