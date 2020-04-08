【防疫孤獨學2】一天一魔術 隔離反讓他打開全世界

這波新冠肺炎疫情來得又快又急，許多人被迫居家隔離，更慘的是還差點成為人球，名人也不例外，但也有人因此成了「名人」。台北市議員羅智強1月應邀赴美跑遍十幾個城市巡迴演講，後來美國升級為疫情警示區，羅智強返國後居家隔離檢疫。他自己待在書房14天關好關滿，還加碼3天自主管理，連生日都是在居家檢疫中度過；家人則早在他自美返國前就落腳旅館，避免密集接觸成為防疫破口。

羅智強居家隔離 一周就開始無趣

眼見美國疫情升高，羅智強取消了華盛頓DC、巴爾底摩、新澤西、紐約、波士頓等五城的演講，返台後也依規定足不出戶居家檢疫14天。但其實，羅智強在紐約等返台班機時，就先自我隔離3天，足不出戶，全叫外賣。