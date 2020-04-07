【防疫孤獨學1】1套公式+3個方法 學會獨處不孤獨
新冠肺炎影響，全球超過200個國家、地區受疫情影響，合計全球被封禁、隔離的超過40億人口，約是總人口77億的一半。「一個人」已成為防疫前提下的社會計數單位。應該待在家裡，卻脫離掌握趴趴走的人數卻屢見不鮮。上月25日國內居家檢疫、居家隔離，總計發出229張罰單，累積罰款超過1800萬元。本報推出「防疫孤獨學程」專題，將請專家傳授如何面對孤獨，尤其是突如其來的疫病隔離，還有別人又是怎麼修這堂課。
14天隔離檢疫 讓孤獨學成必修課
新冠肺炎疫情延燒，全台逾4萬人居家檢疫，人數還在增加中。疫情當前，居家檢疫時，「獨處」成為無可避免的課題，「防疫孤獨學程」成為人人必學的一門課。國內研究「獨處」的專家表示，這是一輩子中非常奢侈的機會能藉此整理自我，而檢疫期間14天的獨處，困難在於如何面對自己一個人時所產生的焦慮，一套公式+三個方法，可以教你面對「獨處」。
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