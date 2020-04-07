【防疫孤獨學1】1套公式+3個方法 學會獨處不孤獨

中國大陸面臨的，是一個接一個的壞消息。人們最憂心的一個壞消息，是會不會出現糧荒，也就是糧食夠不夠吃。這是因為一個又一個國家宣布「鎖國」，影響到中國的糧食進口，聯會國糧農組織又公開宣稱，4、5月間糧食市場就會出現問題。

2020-04-04 12:51