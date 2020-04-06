【地方派系風雲4】兩次失去政權 國民黨學會與派系共處了嗎？

對國民黨而言，「地方派系」一直是充滿矛盾複雜情緒。一方面，國民黨在地方的組織發展、人才甄補，都仰賴地方派系甚多；但另一方面，地方派系的利益糾葛，也成為國民黨長期被指為「黑金政權」的主因。但隨著國民黨控制力下降，以及兩次失去政權，如何面對派系，也成為黨內不得不處理的問題。

國民黨派系 從地方包圍中央

和民進黨的派系是「由上而下」不同，國民黨的地方派系是「由下而上」，以地方不同的政治力量為主體。地方派系的存在，和國民黨是某種「共生」關係：國民黨給予其政治和經濟上的滋養，地方派系則投以國民黨忠誠的回報，讓國民黨得以掌控地方政權。