【地方派系風雲4】兩次失去政權 國民黨學會與派系共處了嗎？

聯合報 / 記者李光儀
江啟臣當選國民黨主席後推動「內造化」，納入地方人士到黨的決策體系裡面。 圖／聯合報系資料照片
江啟臣當選國民黨主席後推動「內造化」，納入地方人士到黨的決策體系裡面。 圖／聯合報系資料照片

國民黨而言，「地方派系」一直是充滿矛盾複雜情緒。一方面，國民黨在地方的組織發展、人才甄補，都仰賴地方派系甚多；但另一方面，地方派系的利益糾葛，也成為國民黨長期被指為「黑金政權」的主因。但隨著國民黨控制力下降，以及兩次失去政權，如何面對派系，也成為黨內不得不處理的問題。

國民黨派系 從地方包圍中央

和民進黨的派系是「由上而下」不同，國民黨的地方派系是「由下而上」，以地方不同的政治力量為主體。地方派系的存在，和國民黨是某種「共生」關係：國民黨給予其政治和經濟上的滋養，地方派系則投以國民黨忠誠的回報，讓國民黨得以掌控地方政權。

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國民黨 韓國瑜 馬英九 吳敦義 江啟臣

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