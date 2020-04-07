只調查火災、重傷定義不明...「消防法」真能保護消防人員嗎？

新冠肺炎肆虐全球，確診人數不斷攀升，但也有不少人戰勝病毒，康復人數逐漸增加。不過由於輕症患者不需住院治療即可痊癒，症狀較嚴重者可能不再發燒卻持續有咳嗽、疲勞症狀，算不算「康復」可能因人而異，導致目前仍難以確定確切的實際康復人數。

2020-04-07 00:00