只調查火災、重傷定義不明...「消防法」真能保護消防人員嗎？

聯合報 / 記者黃國樑
桃園敬鵬大火造成消防員殞命，立法院三讀通過修正消防法，災害事故調查會近期可望成立，不過，外界質疑調查範圍、重傷認定不明，甚至立法說明也「消失了」。圖／桃園市消防局提供
桃園敬鵬大火造成消防員殞命，立法院三讀通過修正消防法，災害事故調查會近期可望成立，不過，外界質疑調查範圍、重傷認定不明，甚至立法說明也「消失了」。圖／桃園市消防局提供

敬鵬大火等消防員殞命事件後，立法院三讀通過修正消防法，明定「消防及義勇消防人員因災害搶救致發生死亡或重傷事故時，中央主管機關應聘請相關機關、團體代表、學者專家及基層消防團體代表，組成災害事故調查會。」災害事故調查會近期可望成立，不過，外界質疑調查範圍不明、重傷認定不明，甚至立法說明也「消失了」。

屬行政調查 不當究責依據

內政部部務會議上月通過「災害事故調查會設置辦法」，草擬辦法的視察王志鵬說，消防署正在邀聘委員，「災害事故調查會」最快這個月就可望成立。不過，警監視察吳俊德說，災害事故調查會屬於「行政調查」，不是「刑事調查」，它不會做為究責、撫卹或是國家賠償的依據。

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