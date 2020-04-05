【疫區日記】不一樣的鬱金香花季 荷蘭視訊共餐、線上賞花

聯合報 / 董晉嘉、林芝／口述 洪敬浤／整理
荷蘭政府未強制禁止民眾外出，最近正值櫻花、鬱金香花期，不少人出門賞花透氣，但公園得排隊進場，彼此保持官方建議的1.5公尺社交距離。 圖／林芝提供
荷蘭政府未強制禁止民眾外出，最近正值櫻花、鬱金香花期，不少人出門賞花透氣，但公園得排隊進場，彼此保持官方建議的1.5公尺社交距離。 圖／林芝提供

疫情籠罩的荷蘭鬱金香花季已經開始，知名景點庫肯霍夫花園今年不開放入園，不過園方透過網路，讓愛好者在家賞花。我們在荷蘭工作，荷蘭政府未嚴格禁止外出，不少人會去公園透氣，但得保持1.5公尺社交距離；在家工作已1個多月，過去常開視訊會議，現在改與同事、親友透過視訊共餐，保持原有的人際互動，也是挺新鮮的經驗。

天氣難得放晴 森林公園排隊進場

我（董晉嘉）和老婆（林芝）去年底剛從台灣到荷蘭上班，做的是軟體工程，住在首都阿姆斯特丹旁的阿姆斯多芬市。目前荷蘭確診數超過1.3萬、死亡破千，目前學校停課，餐廳也禁止營業，官方建議減少外出，禁止人群聚集，公司或團體群聚罰款4000歐元（新台幣13萬元），在家開趴或自家訪客超過3人、人際距離未保持1.5公尺等，開罰400歐元（新台幣1.3萬元）。

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