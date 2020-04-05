【危機拚轉型3】賽事全喊卡 運彩3月為何能賣出25億？

聯合報 / 記者賴昭穎
台灣運彩公司總經理林博泰。 記者賴昭穎／攝影
台灣運彩公司總經理林博泰。 記者賴昭穎／攝影

新冠肺炎疫情在全球大爆發，許多產業受到衝擊，其中博弈產業因為美國職籃（NBA），義大利、英國等地的職業足球聯賽統統停賽，也成為「受災戶」。在台灣發行運動彩券的運彩公司，也從原本每天有上百場比賽作為投注標的，縮水為剩下個位數；不過，運彩公司3月還賣了近25億元，究竟該公司是如何「超前部署」，業績還能穩住基本盤呢？

「影響買氣的關鍵點是3月12日」，運彩公司總經理林博泰說。1、2月的銷售受疫情衝擊還不明顯，2月下旬義大利因疫情嚴重，導致歐洲五大聯賽之一的義甲足球聯賽停賽，買氣受到一點影響，但因為還有其他比賽撐場，因此今年前兩個月業績合計69億元，還比去年同期成長2%。

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