【立院委員會揭密2】怪咖都在這 衛環會的社福守護者們

嚴格說來，立法院社福衛環委員會雖不算真的很「冷門」，但絕對稱得上「另類」。歷經時代變遷，社福衛環委員會從早期被定位為「保護弱勢者」、「與經濟發展對立」，逐漸變成「全民守護者」。參與這個委員會的立委，也以自主性強著稱，甚至被形容為「怪咖」、「特立獨行」，都與這個委員會的定位有關，也直接影響立委們的表現。

從「衛環社福」到「社福衛環」

這個委員會最早的名稱，是「衛生環境及社會福利委員會」，不難發現，是把「衛生環境」放在「社會福利」之前。2007年因應國會席次減半，立法院委員會由12個縮減為8個，修法時，將名稱改為「衛生環境及勞工委員會」；2009年再度改名做「社會福利及衛生環境委員會」。