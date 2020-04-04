【疫區日記】停車場變停屍間 紐約客還開趴擁吻

聯合報 / 記者王彩鸝
中央公園草坪上，白色帳篷搭起野戰醫院。圖／取自瑪麗亞救援會臉書
中央公園草坪上，白色帳篷搭起野戰醫院。圖／取自瑪麗亞救援會臉書

4月的紐約，迎來最寂靜的春天。八百多萬紐約客被迫「居家避疫」，等待度過「疫情地獄期」；全球新冠肺炎確診破百萬例，全美破23萬例，但川普預告，兩周後才進入「地獄期」。

迎戰疫情地獄期 冷凍櫃冰屍體

人們對疫情統計數字快要麻痺了，因為更怵目驚心災難片場景就在身邊上演。醫院附近的停車場變成「停屍間」，冷凍貨櫃車不冰肉品、改冰屍體；紐約最大的會展中心、位於曼哈頓賈維茨中心改建為臨時醫院；已唱空城計的多所大學的宿舍和體育館被徵召用於收容病患；中央公園也不再浪漫，白色帳篷搭起了野戰醫院…這些都是在為即將到來「疫情地獄期」做準備。

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紐約 社交距離 口罩

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