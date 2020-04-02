【論文亂象2】人情壓力大 口委給最低分無言抗議…還是給過

台灣師範大學一名學生昨確診本土新冠肺炎個案，曾出席課程的班級停課班14天，但仍引發校內師生擔憂。有大學校長表示，大學生跨系、跨組、跨班選課很普遍，用確診人數決定停課範圍「不科學、不實際」，政府不能再「死腦袋」嚴格限制停課標準，應交由各校自主、及時決定停課空間；有教授則建議，可考慮各級學校再全面停課14天。

2020-04-01 13:04