【論文亂象2】人情壓力大 口委給最低分無言抗議…還是給過
台灣每年有數萬本碩士論文產出，品質參差不齊；公式化的罐頭論文、與系所專業不符的灰色論文充斥，口試委員有無負起把關責任是一大關鍵。有大學教授就說，會擔任口試委員，常是學界好友請託幫忙口試；當看到品質不行的論文，盡管心裡矛盾，但因是人情請託，只能讓學生畢業。
本報踢爆黑幕 教部開罰…有效嗎
去年底，本報記者陸續揭露多所大學出現碩士論文題目疑似與系所核心能力無關，例如中州科大機械所論文主題寫「命理」、「夜市」等；後來教育部火速開鍘，決定該所109學年起停招，成為全台因學生論文爭議被停招首例。
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