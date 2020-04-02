【論文亂象2】人情壓力大 口委給最低分無言抗議…還是給過

聯合報 / 記者馮靖惠
台灣每年有數萬本碩士論文產出，品質參差不齊，有大學教授說，擔任口試委員多是學界好友請託，常因人情壓力，只能讓學生畢業。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台灣每年有數萬本碩士論文產出，品質參差不齊，有大學教授說，擔任口試委員多是學界好友請託，常因人情壓力，只能讓學生畢業。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣每年有數萬本碩士論文產出，品質參差不齊；公式化的罐頭論文、與系所專業不符的灰色論文充斥，口試委員有無負起把關責任是一大關鍵。有大學教授就說，會擔任口試委員，常是學界好友請託幫忙口試；當看到品質不行的論文，盡管心裡矛盾，但因是人情請託，只能讓學生畢業。

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