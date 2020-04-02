【藍營大亂鬥5】改革引陣痛 江啟臣「要當人民大聲公」

江啟臣就任國民黨主席後，緊鑼密鼓布局黨中央及地方黨部人事，並同步拜會藍營15縣市長討論防疫作為、約談黨內不分區立委擬祭考核制度、推動下修投票及參政年齡要民進黨接招，江立委兼黨主席，青壯世代進駐權力核心，全面改造國民黨體質，江啟臣宣示「國民黨要當人民的大聲公！」

每天台中台北通勤 顧選區也陪家人

六年級生，江啟臣是國民黨青壯派立委，也是國民黨最年輕的黨主席，挑起百年老店的重擔，江啟臣每天忙得像陀螺，由於是區域立委，還有選區要經營，家人也都在台中，愛家的他每天往返台北與台中，和交通部長林佳龍一樣是「台中通勤族」。初任主席馬不停蹄，江啟臣拜會藍營15縣市長，積極建立黨中央與地方縣市的作戰連線。