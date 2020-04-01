【藍營大亂鬥4】不分區深水炸彈 引爆江啟臣分裂危機

從提名為不分區立委開始，吳斯懷的爭議就不絕於耳。在進入國防外交委員會未果後，近日又發生吳斯懷書面質詢的「中共繞台非挑釁」事件，讓國民黨全黨備感壓力。國民黨主席江啟臣表示，將建立不分區立委考核機制。不過此舉卻引發部分黨內人士不滿，甚至分成壁壘分明的兩派，對江啟臣報以掌聲的有之，怒批江啟臣「隨綠營起舞」的也不少，隱然已成為江啟臣就任主席後第一次黨內風暴。

不分區立委反彈 嗆「區域要不要考核？」

「建立不分區考核機制」消息傳出，第一個發難的是一向被認為與吳斯懷立場相近，同樣因「反年改」崛起的不分區立委葉毓蘭。她在國民黨立委群組怒嗆黨中央隨綠營起舞，跟著一起霸凌，砲口對準黨內特定人士，也有不分區立委私下表示，吳斯懷若有問題，黨中央應該全力協助，而不是跟著網軍、綠營起舞，「如果負面聲量可以當評鑑標準，以後誰敢幫國民黨戰網軍？」