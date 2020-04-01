【水情拉警報2】再生水廠超前部署 解渴工業用水

從提名為不分區立委開始，吳斯懷的爭議就不絕於耳。在進入國防外交委員會未果後，近日又發生吳斯懷書面質詢的「中共繞台非挑釁」事件，讓國民黨全黨備感壓力。國民黨主席江啟臣表示，將建立不分區立委考核機制。不過此舉卻引發部分黨內人士不滿，甚至分成壁壘分明的兩派，對江啟臣報以掌聲的有之，怒批江啟臣「隨綠營起舞」的也不少，隱然已成為江啟臣就任主席後第一次黨內風暴。

2020-04-01 11:44