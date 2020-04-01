【水情拉警報2】再生水廠超前部署 解渴工業用水
春耕時節的水情幾乎年年拉警報，面對極端天氣，中央與地方攜手對工業用水「超前部署」，全台投入172億元比照新加坡規畫8座再生水廠，把生活汙水處理到自來水以上的等級，預估到2024年可供應再生水27.6萬噸，第一座再生水廠在鳳山，去年8月已營運為工業「解渴」，也避免搶奪民生、農業用水。
全國首座鳳山水廠 年收達3億元
全國首座再生水廠在高雄鳳山，中央、地方合作投入30.6億元，去年8月上線運轉，把馬桶水化為綠金，每日可供應4.5萬公噸再生水，水質高於自來水，提供給中鋼、中鋼鋁業使用，供水量占高雄臨海工業區整體用水量20%，已占中鋼總用水量的34%，再生水廠光靠賣水年收入達3億元，高雄市府可分得3465萬元淨利。
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