【休學海嘯2】學賈伯斯的勇氣 台灣孩子教育主導權起飛

綜觀當今科技業幾位重量級人物，像Apple的創辦人賈伯斯、微軟創辦人比爾蓋茲、Facebook創辦人祖克柏等，幾乎都是知名大學輟學生。親職作家羅怡君對大學生休退學持正面看法，她說，大學休退學率節節升高，代表台灣孩子的教育主導權開始興起。

賈伯斯：休學是我最成功決定之一

賈伯斯1972年就讀美國俄勒岡州波特蘭里德學院，註冊6個月後因經濟因素休學，當時的他看不出上大學意義何在；休學後有一年半以旁聽生身分留在校園。賈伯斯2005年在史丹佛大學畢業典禮發表演說時提到，「休學是我做過最成功的決定之一，若沒有這些遭遇，我很確定我不會有目前的成就。」