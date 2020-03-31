【水情拉警報1】勤洗手影響水情？ 關鍵在春雨梅雨下多少

新冠肺炎疫情籠罩，各地水情也拉警報。目前正逢每年枯水期，也是春耕用水量最大階段，全台多座水庫蓄水率都低於40%，除翡翠水庫外，各地水庫都在低水量，其中曾文水庫蓄水率最低僅22.77%，供應大台南民生用水的南化水庫也只有31.8%。

水利署南區水資源局監測，目前曾文水庫蓄水率22.7%較去年同期略佳，尚可正常供應該區農業用水，反而比較擔心南化水庫蓄水率只有31.7%，主要擔心接下來是南部的枯水期，雨下得少。水資局副局長鄒漢貴表示，只能期待春雨快來，讓水情變好，評估到今年5月前，農業及民生用水供應都還不用太擔心，只怕梅雨太少。