【藍營大亂鬥3】黨團人事「被總辭」 黨工痛批內鬥內行

聯合報 / 記者陳洛薇
國民黨青壯派掌權，相關舉動卻遭黨工批內鬥內行。圖為2019年黨內立委候選人發表選舉形象影片，左起唯林為洲、李彥秀、柯志恩、江啟臣、蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
國民黨青壯派掌權，相關舉動卻遭黨工批內鬥內行。圖為2019年黨內立委候選人發表選舉形象影片，左起唯林為洲、李彥秀、柯志恩、江啟臣、蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

國民黨中央、立院黨團聯手推動人事精簡，黨團辦公室、政策會等單位黨工人事大換血，引發黨工跳腳，批評黨內青壯派放話殺人，用這種卑劣的手段對付自己人、汙名化黨工，卻使不出這種力氣去對付民進黨，內鬥內行，對外沒半步。

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