【藍營大亂鬥3】黨團人事「被總辭」 黨工痛批內鬥內行

國民黨中央、立院黨團聯手推動人事精簡，黨團辦公室、政策會等單位黨工人事大換血，引發黨工跳腳，批評黨內青壯派放話殺人，用這種卑劣的手段對付自己人、汙名化黨工，卻使不出這種力氣去對付民進黨，內鬥內行，對外沒半步。

黨工們被撤換 看報紙才知道

國民黨立院黨團主任江桂芳、新聞聯絡人邵偉信日前被閃電撤換，但當天上午，「國民黨立院黨團、政策會黨工下週總辭」的消息已見諸媒體，並指黨內幹部說，黨團主任除要具備領導統御能力，也要能提供修法意見、議事攻防策略等，國民黨組織科層僵化，基層不敢提出多元意見，最後只會一個口令一個動作，智庫部分也多為退休政務官，但其實國內年輕有為的學者大有人在。