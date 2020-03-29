新冠病毒勢不可擋 中研院士：像萬能鑰匙打開人體細胞

新冠肺炎疫情全球病例數超過60 萬人，歐美多國確診病例數天天爆增，醫療量能面臨嚴峻挑戰。為何新冠肺炎傳播這麼快速，有台灣「冠狀病毒之父」稱號 的中研院院士賴明詔形容，引起這波全球大流行的新冠病毒，就像是打開人體細胞的「萬能鑰匙」，「繁殖力很強、附著力非常高，很快就進入人體細胞」。

抗SARS專家、前疾管局（已改制疾管署）局長蘇益仁也說，「這是非常刁鑽、非常可怕的病毒」。正因為病毒難纏，亞洲多國雖然十多年前已經有抗SARS的經驗，但新冠肺炎還是在中國大陸、香港、日本、韓國等地造成嚴重疫情。