【台美經貿路2】豬農不滿被當籌碼 受訪心累到不想提美豬

聯合報 / 記者張加
「都是要交換，拿養豬業當籌碼。」中華民國養豬協會秘書長張生金說，台美簽雙邊貿易協定讓某幾個行業得利，養豬業卻被犧牲，情何以堪？ 圖／聯合報系資料照片
「都是要交換，拿養豬業當籌碼。」中華民國養豬協會秘書長張生金說，台美簽雙邊貿易協定讓某幾個行業得利，養豬業卻被犧牲，情何以堪？ 圖／聯合報系資料照片

「都是要交換，拿養豬業當籌碼。」美國總統川普26日簽署生效「台北法案」（TAIPEI Act），其中「國會意見」認為應尋求進一步增進美台雙邊經貿關係的機會，對此中華民國養豬協會秘書長張生金說，台美簽雙邊貿易協定讓某幾個行業得利，養豬業卻被犧牲、被拿來交換，情何以堪？

美豬若入關 豬農憂價格黑暗期

記者詢問對含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口的立場，張生金態度強硬表示「這個議題十幾年來我們都反對」、「若小英政府執意要開放的話，要付出的代價很大」。但張生金並未說明蔡政府需付出哪些代價，僅說若政府決定開放，一定北上抗議，並會透過立委、民代與政府談判。

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美豬 農委會 台北法案 瘦肉精

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