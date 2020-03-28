【台美經貿路2】豬農不滿被當籌碼 受訪心累到不想提美豬
「都是要交換，拿養豬業當籌碼。」美國總統川普26日簽署生效「台北法案」（TAIPEI Act），其中「國會意見」認為應尋求進一步增進美台雙邊經貿關係的機會，對此中華民國養豬協會秘書長張生金說，台美簽雙邊貿易協定讓某幾個行業得利，養豬業卻被犧牲、被拿來交換，情何以堪？
美豬若入關 豬農憂價格黑暗期
記者詢問對含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口的立場，張生金態度強硬表示「這個議題十幾年來我們都反對」、「若小英政府執意要開放的話，要付出的代價很大」。但張生金並未說明蔡政府需付出哪些代價，僅說若政府決定開放，一定北上抗議，並會透過立委、民代與政府談判。
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