【台美經貿路2】豬農不滿被當籌碼 受訪心累到不想提美豬

警政署長陳家欽因任用人事爭議、被控涉嫌偽造文書案，遭內政部政風室移送法辦。檢舉人表示，全案會曝光，是兩組公文文號密碼，讓陳家欽等人露了馬腳，也正因掌握了這些事證，內政部政風處將全案移送北檢調查，並同步移送監察院廉政署調查。陳家欽、警政署人室主任張淑芳等人遭檢舉量身訂作內陞管道，讓自己人如坐直升機升官，檢舉函送進內政部、監察院和台北地檢署。北檢日前接獲檢舉立案調查，有關陳家欽被檢舉的警界人事派令，經內政部政風處等廉政單位詳查後，認定陳家欽等5人有涉及偽造文書等嫌疑，因而移送北檢併案調查釐清。

2020-03-27 17:06