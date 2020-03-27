【陳家欽涉案2】公文號碼藏魔鬼 警政署長的馬腳栽在這

聯合報 / 記者陳洛薇
警政署長陳家欽（左）因任用人事爭議、被控涉嫌偽造文書案，遭內政部政風室移送法辦。檢舉人表示，全案會曝光，是兩組公文文號密碼。圖／聯合報系資料照片
警政署長陳家欽（左）因任用人事爭議、被控涉嫌偽造文書案，遭內政部政風室移送法辦。檢舉人表示，全案會曝光，是兩組公文文號密碼。圖／聯合報系資料照片

警政署長陳家欽因任用人事爭議、被控涉嫌偽造文書案，遭內政部政風室移送法辦。檢舉人表示，全案會曝光，是兩組公文文號密碼，讓陳家欽等人露了馬腳，也正因掌握了這些事證，內政部政風處將全案移送北檢調查，並同步移送監察院廉政署調查。陳家欽、警政署人室主任張淑芳等人遭檢舉量身訂作內陞管道，讓自己人如坐直升機升官，檢舉函送進內政部、監察院和台北地檢署。北檢日前接獲檢舉立案調查，有關陳家欽被檢舉的警界人事派令，經內政部政風處等廉政單位詳查後，認定陳家欽等5人有涉及偽造文書等嫌疑，因而移送北檢併案調查釐清。

檢舉人指出，陳家欽辦公室的秘書吳正傑、渠正慈、王文助，本來就是警政署本部的2線3星警官，只是將職缺挪到刑事局，兩個月就受「欽」選徵調為2線4星專員，引起警界大反彈。3人捏造不實職務報告，佯稱為「職務歷練」調動至刑事局2線3星警務正，警政署發布人令後，沒多久警政署又發文全國海選徵調署長室2線4星專員，並由陳家欽「欽」點中選，這不就是集體串通合謀，做出人事假異動嗎？

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