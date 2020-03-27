【台美經貿路1】台北法案新時代 解開美豬牛卡關的推手？

爐台上一邊料理著櫛瓜、一邊醃製櫻桃蘿蔔，在新鮮蔬果不易取得、英國官方新冠肺炎確診人數正式宣告破萬的這天，看似樸實無華的日常時分，竟成了讓人想細細品嘗 、發自內心珍惜的片段。

2020-03-27 14:49