【台美經貿路1】台北法案新時代 解開美豬牛卡關的推手？
美國總統川普26日正式簽署生效「台北法案」（TAIPEI Act），其中「國會意見」認為應尋求進一步增進美台雙邊經貿關係的機會，但台美經貿進展「卡關」，包括是否開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及部分牛肉產品的問題未解，台美間重要的經貿諮商平台「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談已停開3年。政務委員鄧振中表示，還是希望能舉行TIFA會談，等新冠肺炎疫情結束後，會向美方提出復談建議。
美助理貿易代表 因疫情暫緩訪台
據了解，美國貿易代表署（USTR）主管對華事務助理貿易代表麥卡廷原規畫上半年再度訪台，但因新冠肺炎疫情，訪問計畫停擺。
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