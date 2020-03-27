【藍營大亂鬥1】黨內拔吳聲浪起 軍系大老批「很沒出息」

國民黨軍系不分區立委吳斯懷屢爆爭議，成為民進黨「提款機」，國民黨主席江啟臣今受訪又提到「吳斯懷的負面聲量遠高於正面聲量」。黨內軍系大老們在農曆年前，及本屆立委就任之初，曾拜會黨中央與黨團為吳請命，希望他能加入外交國防委員會發揮所長。如今「拔吳」聲浪再起，多位退將警告，遵循制度才能讓眾人服氣，當初提名吳斯懷，當選後卻任意找理由拔掉，就是破壞制度，後患無窮。

拔吳斯懷換吳敦義遞補？ 陰謀論四起

國民黨主席選舉期間，黨內有風聲指出，代表青壯派的江啟臣若當選，未來將撤銷吳斯懷的立委資格，引發軍系大老緊張。黨內當時也議論，按照遞補排序，若拔掉吳斯懷，前主席吳敦義將順勢遞補，陰謀論四起。