【學生爭權利2】升旗培養愛國情操？ 全教總：不適合民主國家
中小學升旗、朝會存廢討論已久，全教總理事長張旭政表示，關鍵不是廢升旗典禮，而是能否強迫學生參加，學生拒絕參加升旗典禮得否懲處；他認為，記過並非適當的正向管教措施。高教工會組織部主任林柏儀說，朝會升旗其實不是法定課綱一部分，且常常流於形式，本就有檢討必要。他指出，這明明該是教育政策嚴肅檢視改正的問題，卻逼得學生得訴願訴訟，才能有些許破口，實在太荒謬。
照108年課綱 朝會升旗是非學習節數活動
張旭政表示，按照國徽國旗法，學校每日應升降國旗，若依照108年課綱，朝會升旗屬學校可自行規畫的「非學習節數」活動，學生不參加，不得列入出缺席紀錄，但得採取適當的正向管教措施，不過他認為，記過並非「適當之正向管教措施」。
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