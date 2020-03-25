郭榮宗還原「被辭職」始末 回嗆蘇貞昌抹黑侮辱
一連四位國營事業董座去職引發外界關注，行政院長蘇貞昌昨更劍指桃勤公司與甫下台的董座郭榮宗，「公司內亂、汽車撞飛機，我把他拉下來，也是剛好而已」。郭榮宗今天發聲反擊，「蘇貞昌貴為行政院長，用不存在的事抹黑我與桃勤，非常侮辱人。」針對蘇貞昌一番「把他拉下來剛好」的說法，郭榮宗耿耿於懷，他隔空回嗆蘇揆「請問拉我下來的原因是什麼？你（蘇）自己心裡最清楚。」
林佳龍傳訊 告知董座換人當
郭榮宗接受本報訪問時還原「被去職」過程，就在2月28日，他接到交通部長林佳龍傳訊表示，「榮宗兄，蘇院長辦公室交代，桃勤董事長一職將由總經理李志強擔任，時間緊迫，不好意思......。」
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言