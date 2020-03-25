郭榮宗還原「被辭職」始末 回嗆蘇貞昌抹黑侮辱

聯合報 / 記者周佑政
郭榮宗今天上火線反擊，指蘇貞昌貴為行政院長，用不存在的事抹黑他與桃勤，非常侮辱人。圖／聯合報系資料照片
郭榮宗今天上火線反擊，指蘇貞昌貴為行政院長，用不存在的事抹黑他與桃勤，非常侮辱人。圖／聯合報系資料照片

一連四位國營事業董座去職引發外界關注，行政院蘇貞昌昨更劍指桃勤公司與甫下台的董座郭榮宗，「公司內亂、汽車撞飛機，我把他拉下來，也是剛好而已」。郭榮宗今天發聲反擊，「蘇貞昌貴為行政院長，用不存在的事抹黑我與桃勤，非常侮辱人。」針對蘇貞昌一番「把他拉下來剛好」的說法，郭榮宗耿耿於懷，他隔空回嗆蘇揆「請問拉我下來的原因是什麼？你（蘇）自己心裡最清楚。」

林佳龍傳訊 告知董座換人當

郭榮宗接受本報訪問時還原「被去職」過程，就在2月28日，他接到交通部長林佳龍傳訊表示，「榮宗兄，蘇院長辦公室交代，桃勤董事長一職將由總經理李志強擔任，時間緊迫，不好意思......。」

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桃園機場 蘇貞昌 行政院

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