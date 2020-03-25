【疫區日記】在英國口罩是異端 我只祈禱居民自律的效果
英國疫情爆發以來，政府遲未推出強硬的全面封城或鎖國防疫手段，相較嚴陣以待的台灣，英國機場至今依舊人來人往，上周末陽光灑落的午後，海邊擠滿曬日光浴的遊客，就連平常人口數稀少的蘇格蘭高地，近期也忽然湧入大批旅客，開著自家露營車，一路往北逃避疫情。逼著首相強生（Boris Johnson）不得不在昨晚錄製一段影片對全體國人喊話，除非採購日用品、運動、醫療需求與通勤上班，否則全體民眾都得待在家中，保持適當的社交距離。
疫情爆發黑暗時刻 仍要保持英式優雅
英國一項自詡為成熟民主國家，行事風格一向不那麼直接了當，就連在疫情爆發的緊急時刻，還是得維持英式優雅。政府與其一開始就祭出鐵腕，告訴平常習慣做自己的英國人不准這、不准那，防疫初期，依然選擇呼籲方式取代嚴格禁令。如政府喊出「Stay at home, safe lives.」口號，就是希望民眾能夠發揮同理心，多為身邊的長者、弱勢族群著想，自主落實Social Distancing（社交保距），減少不必要的社交。
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