大考中心甩「養老院」負評 義守副校長周兆民接主任
大考中心前主任張茂桂因學測數學科滿級分人數創新高閃辭，本報獨家掌握，大考中心董事會24日開會投票通過，義守大學副校長暨教務長周兆民接任大考中心主任。大考中心董事長薛富盛表示，希望找更年輕、對教務和考試更專業的人，也可以幫大考中心做一些改變。
因應108課綱 新主任要與時俱進
108課綱上路第一年，111學年度升大學考試將根據新課綱命題，負責試務的大考中心命題挑戰大。薛富盛指出，因為108課綱素養導向的人才培育導向，跟過去的聯考制度、以知識吸收為主的教育方向很不一樣，因此希望主任人選和試務改革能夠與時俱進。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言