大考中心甩「養老院」負評 義守副校長周兆民接主任

隔著兩公尺的安全距離，我在學校宿舍樓下廣場，與即將搬離的香港同學互相給了對方一個「空氣擁抱」。依稀記得幾周前，我倆才相約好，趁著復活節假期一起到鎮上午茶。如今，人心惶惶，各國留學生們陸續返鄉，政府日前也宣布餐廳、酒吧、咖啡廳只能改外帶，來自異鄉的我們，實在沒有英國人「即使天塌下來，也要先喝杯茶」的雅興，還能夠面對面道別，已是萬幸。

2020-03-24 15:31