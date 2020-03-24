蘇揆連換4董劍指新系 小英520布局穩得住？

蔡英文總統第二任期即將開展，碰上新冠肺炎疫情，讓原本處於「恐怖平衡」的民進黨各派系，暫時未對內閣及國營事業人事出手，但近日桃機董事長王明德、桃勤董座郭榮宗、華儲陳宗義先後「被去職」，台水董事長魏明谷「被請辭」爭議接續爆發，各派系已按捺不住，紛將矛頭指向挑起戰火的行政院長蘇貞昌。

520逼近，民進黨內多認為，在蔡總統平衡派系的考量下，蘇貞昌的閣揆之位「暫時」不會異動，而近期蘇揆的動作，就是要凸顯自己對國營人事有「主導權」；但也因蘇貞昌的強勢作為，已挑動各派系敏感神經，還有部分敵對派系人士私下揶揄，稱蘇貞昌是「昌大王」。