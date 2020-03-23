【吳斯懷ATM 1】好軍人闖政治叢林 爭議被放大「提好提滿」

軍系出身的國民黨立委吳斯懷，提名之初就因2016年曾出席習近平主持的「孫中山150誕辰紀念大會」，被綠營發動「下架吳斯懷」運動，對國民黨選情造成相當衝擊。上任之後，吳斯懷力求表現，反而持續爆發爭議，「賣台」帽子愈戴愈牢，國民黨內甚至有人公開呼籲他辭職。

吳斯懷不斷替國民黨失血，本身言行固然落人口實，但從近來數起爭議事件也可看出，為維繫吳斯懷的「提款機」角色，執政團隊有專責「打吳小組」，不斷尋找其爭議性作為，並透過「友善」媒體釋放，帶動事件風向。參與的部門至少包括國安體系與行政院，以往很少介入政爭的國防部，此次也被迫「下海」。