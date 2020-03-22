江啟臣小內閣出爐 走副秘書長制？

聯合報 / 記者李光儀
江啟臣新設五名副秘書長，黨內人士認為這樣安排是在盡量滿足黨內大老、派系的平衡。 圖／聯合報系資料照片
江啟臣新設五名副秘書長，黨內人士認為這樣安排是在盡量滿足黨內大老、派系的平衡。 圖／聯合報系資料照片

新任國民黨主席江啟臣的黨務「小內閣」名單出爐，最引人矚目的是有多達五名副秘書長，為歷任主席之最；另外，並未設副主席，則打破國民黨遷台後，李登輝以來均設副主席的慣例。至於其他黨務主管方面，和先前預期會有「大風吹」的預期不同，文傳會、行管會主委都獲留任。這樣的人事布局，江啟臣的葫蘆裡賣的是什麼膏藥？

平衡派系 重用朱系人馬

據媒體報導，江啟臣首選的秘書長人選，原本是高雄市副市長李四川，但因高雄市長韓國瑜不肯放人，才改成前新北市黨部主委李乾龍。組發會主委部分，先前被點名的，包括前立委顏寬恆、李彥秀、前組發會主委李哲華等人，但最後出線的是前國民黨副秘書長葉壽山。

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江啟臣 國民黨 李彥秀 連勝文

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