徐正文：我拚家產助武漢台人 不該被抹黑

因應停課不停學，不少老師開始練習當「直播主」，還有人報名坊間「網紅」培訓班，就是為了讓自己的功力「再進化」。為了提高遠距教學品質，升級電腦、手機配備，添購環型燈、自拍機器人，都是直播教學必備武器；花蓮縣源城國小教師唐宇新則分享兩大直播撇步，首先是「不要臉」，再來是「處變不驚」。

2020-03-21 12:01