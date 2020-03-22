徐正文：我拚家產助武漢台人 不該被抹黑
「我開記者會讓中共中央看到滯留武漢的台灣人…」參與協助滯留武漢國人返台的台北市家長會長協會總會長徐正文，最後卻遭國民黨中央停權，還被貼上「攪局者」的標籤，事隔一個多月，他還是憂憤難平。徐正文表示，會主動援救，除了雞婆個性，也與20年前在大陸的一場車禍有關。
20年前，徐正文在大陸發生嚴重車禍，被救了回來，後來他就持續助人。2016年台灣導演林伯勳在廣東珠海被流浪漢襲擊，陷入昏迷，一天住院費高達9萬元人民幣，他在台商圈發動募款，募得近百萬人民幣租下專機讓林飛回台灣救治；同年底，在昆山，台灣人王爸爸的6歲小孩王櫟焜不慎墜樓，住進加護病房，他募得約50萬元人民幣協助。
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