【停課不停學1】老師當直播網紅 「不要臉+不驚慌」2大秘訣

因應停課不停學，不少老師開始練習當「直播主」，還有人報名坊間「網紅」培訓班，就是為了讓自己的功力「再進化」。為了提高遠距教學品質，升級電腦、手機配備，添購環型燈、自拍機器人，都是直播教學必備武器；花蓮縣源城國小教師唐宇新則分享兩大直播撇步，首先是「不要臉」，再來是「處變不驚」。

買環型燈、麥克風 善其事先利其器

「為了當網紅老師，設備提升是必要的。」廣西南寧師範大學台籍教授梁洲輔表示，這次疫情發生後，台籍教師無預警被要求進行跨海線上授課，他立刻把手機、筆電等設備升級，也參考網路直播需求，買了環型燈和麥克風，可以在台灣直播上課。