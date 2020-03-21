中共防疫大外宣挖坑 統戰粉紅力量人心大變
中國大陸抗擊新冠肺炎，除了中共中央總書記習近平說他在親自指揮外，主要靠個臨時機構「中央應對新冠肺炎疫情工作領導小组」。這個小組組長是大陸總理李克強，副組長是中共中央政治局常委中，分管意識形態的王滬寧。這安排折射的是中國本朝思維，也即抓住「兩桿子」。
兩桿子之一 筆桿子常荒腔走板
「兩桿子」中槍桿子永遠抓得很牢，但筆桿子時常荒腔走板，這次新冠肺炎疫期也不例外。在今天中國，筆桿子被人稱為「大外宣」，外宣就是對外宣傳，是包括港澳台在內的境外，但現在稱的「大外宣」，有人解釋為共產黨之外的所有宣傳。
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