綠再提鄉鎮市長官派？ 這次最大敵人是「自己人」

聯合報 / 記者周佑政
民進黨立委鄭運鵬日前提案修正「地方制度法」，希望鄉鎮市長改為官派，但除在野黨反對，民進黨內也「有異議」。圖為民進黨2018年嘉義縣授旗造勢。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委鄭運鵬日前提案修正「地方制度法」，希望鄉鎮市長改為官派，但除在野黨反對，民進黨內也「有異議」。圖為民進黨2018年嘉義縣授旗造勢。圖／聯合報系資料照片

距離下屆地方選舉不到2年，民進黨立委鄭運鵬日前提案修正「地方制度法」，希望2022年取消現行鄉鎮市長民選，全面改為官派。地制法修正捲土重來，民進黨二度在國會過半，理應能輕鬆過關，但現在最棘手的問題，未必是在野黨反對，而是自家人「有異議」，黨政高層表示，這絕非現在最急迫要處理的議題。

3月初立法院會上，國民黨團將鄭運鵬的地制法修正草案退回程序委員會。鄭運鵬向朝野政黨喊話「期待蔡英文總統能夠列入國家改革進程，讓鄉鎮市級選舉在2022年落日」，「也期待新上任的國民黨江啟臣主席，觀察台中縣市合併升格的優點效益，一起支持。」

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