爭回退伍上校教育補助費 馮世寬不惜賭上烏紗帽
退伍上校子女教育補助費恢復有望？退輔會積極爭取恢復這項軍人福利，卻在總統大選前遭遇阻力。退輔會副主委李文忠證實，業管單位的確曾以「選舉將至」理由，反對檢討教育補助費。退輔會主委馮世寬日前在立院外交國防委員會回答國民黨立委洪孟楷質詢時指出，退伍上校停發子女教育補助費「極不公平」，他要找機會當面向蔡英文總統爭取恢復，甚至還為此賭上烏紗帽。
退輔會屢次提議 人事總處都打回票
洪孟楷問，是否有信心如副主委李文忠先前所說，在蔡總統520就職前促成？馮世寬回答「有信心沒把握」，因為退輔會屢次提議恢復，都被行政院人事總處打回票。洪孟楷追問，如果無法改變要怎麼負責？馮世寬回答「你如果要我下台，我就下台。」
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