失去戰場的張國煒國王 遺囑案好消息能補多少血

就在新冠肺炎疫情蔓延全球，原本才剛要華麗上演的「王子復仇記」第一集，沒想到如今三條航線全部停航的星宇航空，在一連串的壞消息後，今天終於迎來好消息。星宇董事長張國煒在長榮集團創辦人張榮發遺囑案勝訴，未來若全案確定可獲140億元遺產。這齣王子復仇記也總算翻過了新的一個篇章。

長榮家變 引爆王子復仇記

2016年3月11日，張國煒被解除長榮航空董事身分、連帶拔除董事長職務，長榮航空家變，演變成外界津津樂道長達四年的「王子復仇記」。隨著張國煒成立星宇航空，喊話「不需要王子，我已是國王」，星宇未開航就先炒熱話題，周邊商品、宣傳動畫，都在網路引起熱議。