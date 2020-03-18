迪士尼關學校開…亂！川普也難掌控美式防疫

聯合報 / 編譯陳韋廷
科羅拉多州丹佛市一處新冠病毒路邊檢測中心。 路透
科羅拉多州丹佛市一處新冠病毒路邊檢測中心。 路透

美國防疫措施為何各地不同調，看起來亂七八糟？紐約時報報導，主因在於美國建國理念是伸張個人權利與有限聯邦權力，一直拒絕中央集權式公衛政策，將重要公衛決定賦予各州與地方政府。因此雖然美國總統川普16日呼籲避免10人以上集會，紐約州、新澤西州還是只限制50人集會，聯邦疾病防治中心（CDC）也無法擅自介入各州防疫工作。

討論社區活動取消否 傳染病專家沒參與

紐時說，以羅德島州為例，州長吉娜．雷孟多建議各社區避免250人以上聚會，但是否實施這項建議，由各郡決定，是否需要停課，則交給各學區決定。社區領袖聚在社區活動中心討論州長的建議和是否實施時，參與討論的人通常沒有傳染病專家。

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停課 迪士尼 新冠肺炎 川普 人權 疫情

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