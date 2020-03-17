【韓總絕地反攻1】罷韓拆彈3步驟 攻擊就是最好的防守

聯合報 / 記者陳洛薇
罷韓步步進逼，距離6月罷韓投票，高雄市長韓國瑜（右）先穩住市府內部，5月總質詢，韓國瑜將站上攻擊手位置，與罷韓行動正面對決。 圖／報系資料照片
罷韓步步進逼，距離6月罷韓投票，高雄市長韓國瑜（右）先穩住市府內部，5月總質詢，韓國瑜將站上攻擊手位置，與罷韓行動正面對決。 圖／報系資料照片

40萬罷韓連署書已送進高雄市選委會，高雄市長韓國瑜面臨市府閣員出走潮、罷韓危機，蠟燭兩頭燒，罷韓投票預計6月中旬登場，最後倒數三個月，韓國瑜拆彈三步驟，步步為營，回防安內、築防火牆、站上攻擊位置，和罷韓決一死戰。

最近韓國瑜和幕僚談到國民黨主席選舉，透露了他的作戰兵法。韓國瑜說，「要帶領黨就要作戰，作戰就要四樣工具──矛、盾、旗子、糧草，矛是攻擊，盾是防守，旗子是中心思想，糧草是經費後援。」他分析，國民黨中心思想是「九二共識」，卻又不能用，旗子拿不出來，又沒錢，如何攻擊和防守？沒有中心思想，只會被打在地上起不來。暗指國民黨領導人若拋棄中心思想，未來何以帶領國民黨打仗。

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韓國瑜 罷韓 高雄市

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