挺醫護第一步…先管住你的腳

新冠肺炎疫情警報居高不下，醫院尤其是高風險場所，站上第一線的醫護人員，上班要穿著密不透風的防護裝備，到隔離病房照顧染疫病人，每次執勤可能5到10天，除了工作累，心理壓力也大，擔心長時間與病毒為伍，不小心帶回家傳染家人。

對於身心壓力巨大但仍堅守第一線的醫護人員，社會各界出現愈來愈多關心的聲音，有商家免費送咖啡，有商家打折送餐；新北市政府特別將新店青年社會住宅規劃為臨時醫護人員人員宿舍，台北市也成立「警消醫護加油棧」，供辛勤防疫的警消醫護24小時免費入住，讓醫護人員能稍作喘息，充完電再出發。