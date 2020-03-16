【江啟臣挑戰2】辦不辦國共論壇 馬政府幕僚點2問題籲放棄

國民黨新主席江啟臣是第一位身兼立委的黨魁，但眼前他碰到的一個棘手問題，就是國共論壇還辦不辦？國民黨改革委員會近期成立，這項議題列入檢討，黨內有停辦的主張，認為應另起爐灶，搭建由兩岸年輕人互動的平台。 馬政府時期曾任陸委會主委賴幸媛幕僚的新北市前經發局長施威全提出這樣的主張。他說，在馬英九執政時，兩岸之間有官方的正式協商，而國共論壇只是二軌管道，跟中共交手的最高目標是：透過制度化協商，造成一個形勢，讓中共能「正面對待中華民國存在的事實」。

海基會與海協會協商時，海協會的與會名單中，若有官員參與，會給予「海協會專家」的頭銜，再於後頭以括弧註明官銜，例如：（國台辦經濟局局長某某某）。但我方海基會給對方名單，卻會直接列出官員頭銜及名字，而不加任何括弧。