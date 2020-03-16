【江啟臣挑戰2】辦不辦國共論壇 馬政府幕僚點2問題籲放棄

聯合報 / 記者黃國樑
國民黨新任黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨新任黨主席江啟臣。圖／聯合報系資料照片

國民黨新主席江啟臣是第一位身兼立委的黨魁，但眼前他碰到的一個棘手問題，就是國共論壇還辦不辦？國民黨改革委員會近期成立，這項議題列入檢討，黨內有停辦的主張，認為應另起爐灶，搭建由兩岸年輕人互動的平台。 馬政府時期曾任陸委會主委賴幸媛幕僚的新北市前經發局長施威全提出這樣的主張。他說，在馬英九執政時，兩岸之間有官方的正式協商，而國共論壇只是二軌管道，跟中共交手的最高目標是：透過制度化協商，造成一個形勢，讓中共能「正面對待中華民國存在的事實」。

海基會與海協會協商時，海協會的與會名單中，若有官員參與，會給予「海協會專家」的頭銜，再於後頭以括弧註明官銜，例如：（國台辦經濟局局長某某某）。但我方海基會給對方名單，卻會直接列出官員頭銜及名字，而不加任何括弧。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

國共論壇 國民黨 中共 江啟臣

相關新聞

【江啟臣挑戰1】人事名單大考驗 人情債與年輕化的兩難

雖然已於上周三接任國民黨主席，但江啟臣的黨務內閣名單卻遲遲沒有公布；據了解，由於各方「建議」不斷，讓江啟臣陷入兩難，連帶...

【Uber新時代3】官民相鬥到Uber甘心落地 林佳龍：提著頭在做

「交通部！髮夾彎！」「年輕選票還要嗎？」2018年底，交通部「Uber條款」草案曝光，要求Uber與租賃業者合作載客須以代表「1小時起跳」。大批透過Uber媒合派遣的租賃車司機抗議不斷，直指交通部早在2017年已允許Uber與租賃業合作，不滿政策「髮夾彎」。

【江啟臣挑戰2】辦不辦國共論壇 馬政府幕僚點2問題籲放棄

國民黨新主席江啟臣是第一位身兼立委的黨魁，但眼前他碰到的一個棘手問題，就是國共論壇還辦不辦？國民黨改革委員會近期成立，這...

【江啟臣挑戰3】親美派江主席 如何平衡美中台關係

國民黨在過去一段時間對美關係經營不力，在華府外交圈留下「遠美」印象，立委江啟臣當選國民黨主席後，美國在台協會（AIT）發...

疫情還看不見終點 你需要的「生活戰備清單」

新冠肺炎病毒蔓延全球，世界衛生組織宣布進入全球大流行，我中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前無法預估疫情終點。如果要和疫情長期抗戰，在生活的各方面都必須做好準備，以下是專家建議：

【Uber新時代2】當計程車隊結盟Uber 「孤狼小黃們」何去何從

Uber預計在台灣擴大投資成立公司，通訊軟體Line去年10月底也與計程車隊整合，提供「Line Taxi叫車平台」服務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。