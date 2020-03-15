【私校危機1】招生困難繳不出退撫儲金 敲響停辦警訊

你說，你不後悔重考。而且是念到當年第二類組第一志願科系的大四後，才決定「在學重考」。這種毅然絕然，很少見。 你第一次「在學重考」，成績未達到可以申請甄試醫學系，決定第二次重考時，已是「大五」，很多同學覺得你的決定不可思議。對照現在念完醫學系大一，還進了開刀房見習，你認真覺得做這決定沒有遺憾。想知道，是不是也有很多年輕人像你一樣，曾經徘徊在是否、如何「重頭來過」？ 「重頭來過」的考生 為何選這條路？

2020-03-15 09:09