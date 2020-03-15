【私校危機1】招生困難繳不出退撫儲金 敲響停辦警訊
現行法規規定，私校校方每月應提撥部分款項到私校退撫儲金、成為私校教師未來退休金之用。少子化後，私校招生難，面臨嚴重財務危機，若連退撫金都無法提撥，恐怕離停辦的日子已經不遠。本報掌握，目前有四間私校欠繳退撫儲金，影響139名教職員，以南榮科大積欠224萬多元最多；台南市崑山中學則是連一個月13萬都繳不出來，前景堪憂。
教育部表示，私校退撫儲金新制民國99年施行，由教職員、學校及政府按月依比率合計提撥本薪2倍的12%，其中教職員負擔35%，學校及政府各負擔32.5%，約等於教職員提撥1元，退休時可領回3元。
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