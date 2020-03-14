【Uber新時代2】當計程車隊結盟Uber 「孤狼小黃們」何去何從
Uber預計在台灣擴大投資成立公司，通訊軟體Line去年10月底也與計程車隊整合，提供「Line Taxi叫車平台」服務，民眾透過App叫車愈來愈普遍，都會區街頭掛著「白底紅字」車牌的多元化計程車滿街跑，宣告台灣網約車時代來臨，傳統計程車也面臨空前危機。
多元化計程車是交通部2016年12月為制衡Uber推出的產物，可採預約叫車、電子支付，也鬆綁車身可以不是黃色。不過因未切中消費者需求，推動兩年多到去年5月僅2501輛，與當時全台8萬7321輛計程車相較，只占2.86%，不僅難與不斷壯大的Uber抗衡，也因叫車量少，讓不熟悉網約車的計程車業者卻步。
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