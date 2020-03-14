【Uber新時代1】在台落地生根 與小黃7年戰爭終告落幕

7年前，打著「共享經濟」名號來台的Uber，衝擊全台八萬多名計程車司機生計，Uber與小黃的戰爭最鼎沸時，幾乎天天挨罰的Uber，一度動念退出台灣市場，去年底雙方衝突才告一段落。Uber證實，本周已向投審會遞件，申請在台灣設Uber和Uber Eats的公司，未來消費者不必再付1.5%手續費，象徵Uber在地化，走入台灣市場。

不再走跨境交易 金流留在台灣

這代表Uber未來在台灣，不再走跨境交易模式，讓金流留在台灣境內。交通部長林佳龍說，這對消費者可說是「肥水不落外人田」，不必再被國外銀行抽一筆手續費；也代表Uber創新經濟模式，在台灣走出第三條路。